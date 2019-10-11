Президент присвоил почетное звание главному рязанскому онкологу

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Главный онколог Рязанской области Михаил Рязанцев получил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Об этом сообщил
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Рязанцев возглавляет Рязанский онкодиспансер с 2005 года. Его общий медицинский стаж составляет 37 лет.
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