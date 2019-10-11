Перед концертом в Рязани Сергей Лазарев выложил «утреннее» фото в Instagram

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Певец Сергей Лазарев опубликовал «утреннее» фото в Instagram перед концертом в Рязани.
«Доброе сонное утро… за ночной переезд из Тулы в Рязань вознагражден спокойным и долгим сном с подъемом без будильника! А вы во сколько обычно просыпаетесь?» — написал артист.
Он напомнил, что в пятницу, 11 октября, выступит в Рязани с программой «N-Tour».
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Доброе сонное утро... за ночной переезд из Тулы в Рязань вознагражден спокойным и долгим сном с подъёмом без будильника!! А вы во сколько обычно просыпаетесь? P.s. Сегодня встречаемся в Рязани на “N-tour”... #сергейлазарев #ntour #sergeylazarev #сон #утро #доброеутро #рязань
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