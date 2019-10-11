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14:09, 11 октября 2019 94
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Перед концертом в Рязани Сергей Лазарев выложил «утреннее» фото в Instagram

Перед концертом в Рязани Сергей Лазарев выложил «утреннее» фото в Instagram

Певец Сергей Лазарев опубликовал «утреннее» фото в Instagram перед концертом в Рязани.

«Доброе сонное утро… за ночной переезд из Тулы в Рязань вознагражден спокойным и долгим сном с подъемом без будильника! А вы во сколько обычно просыпаетесь?» — написал артист.

Он напомнил, что в пятницу, 11 октября, выступит в Рязани с программой «N-Tour».


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