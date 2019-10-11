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Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец украл у пенсионера деньги и телефон, об этом сообщили в
В полицию обратился 72-летний житель деревни Новики Пронского района. Он рассказал, что из его дома пропали деньги и сотовый телефон. Выяснилось, что накануне мужчина пригласил к себе друзей. После застолья один из приятелей пенсионера украл у него четыре тысячи и телефон.
40-летнего злоумышленника задержали. В отношении рязанца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.