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11:45, 11 октября 2019 221
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Пьяный рязанец украл у пенсионера деньги и телефон

Пьяный рязанец украл у пенсионера деньги и телефон

Фото: Pixabay.com

Пьяный рязанец украл у пенсионера деньги и телефон, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 72-летний житель деревни Новики Пронского района. Он рассказал, что из его дома пропали деньги и сотовый телефон. Выяснилось, что накануне мужчина пригласил к себе друзей. После застолья один из приятелей пенсионера украл у него четыре тысячи и телефон.

40-летнего злоумышленника задержали. В отношении рязанца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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