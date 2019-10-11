Мэрия объяснит рязанцам принципы работы с оператором по переработке мусора

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Рязанцам объяснят, как работать с оператором по переработке мусора. Об этом сообщила
В четверг, 17 октября, в в большом зале здания мэрии пройдет семинар по теме «Разъяснения по работе с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами». На встречу пригласили председателей ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТД, руководителей управляющих компаний и представителей собственников многоквартирных домов, их жителей.
«Семинар организован управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Принять участие в нем приглашаются все заинтересованные лица», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что региональный оператор по переработке мусора «Эко-Пронск»
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?