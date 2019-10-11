Гарик Сукачев перенес концерт в Рязани

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Певец Гарик Сукачев объявил, что концерт в Рязани перенесут на другую дату. Об этом сообщается в официальной группе артиста «ВКонтакте».
Организаторы выступления отметили, что шоу перенесут из-за масштабности и сложности .
В сообщении добавили, что не все площадки в городах тура «GO!» оказались готовы принять «такой грандиозный проект».
«Мы вынуждены перенести концерты в Твери, Туле, Липецке, Рязани, Курске на другие даты, чтобы адаптировать шоу „GO!“ под технические условия залов и сохранить режиссерскую идею постановки», — написали организаторы.
Отмечается, что купленные билеты будут действительны на другие даты, также их можно сдать в кассах на сайте
Информация о новых датах концертов появится позже.
Фото из официального
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.