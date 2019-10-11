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16:12, 11 октября 2019 167

Две команды «Рязаньэнерго» стали призерами областного туристического слета

Две команды «Рязаньэнерго» стали призерами областного туристического слета

Две команды «Рязаньэнерго» стали призерами областного туристического слета для работников, состоящих в первичных профсоюзных организациях, и членов их семей. Участниками соревнований стали шесть команд из «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», Ново-Рязанской ТЭЦ и Рязанской ГРЭС.

Площадкой проведения выбрали оздоровительный комплекс «Звездный» в Спасском районе. По условиям, каждая команда состояла из двух семей (мама, папа, дети). «Рязаньэнерго» представляли две команды: «Лесная братва» и «Экстремалы».

Для участников подготовили программу из трех блоков. Первый был туристическим, он объединил локации по демонстрации «походных» знаний, умений и навыков. Второй блок включал в себя динамичные командные игры. Третья часть стала интеллектуальной, дружинам предложили проверить эрудицию и логику в игре «Брейн Ринг». Кроме того, каждая команда получила творческое задание — показать сценку по басням Ивана Крылова.

«Подобные туристические слеты проводятся для того, чтобы подарить работникам энергетической отрасли возможность пообщаться семьями, подружиться, интересно провести время на досуге. Команды из разных предприятий, у каждого своя специфика, но все вместе мы несем свет и тепло в каждый дом, поэтому такие совместные мероприятия, безусловно, полезны для сплочения трудовых коллективов», — отметил заместитель председателя Рязанской областной организации Электропрофсоюз, председатель первичной профсоюзной организации «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», главный судья Александр Семенов.

Призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место — команда «Лесная братва» («Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго»);
  • 2 место — «Энергия» (Рязанская ГРЭС);
  • 3 место — команда «Экстремалы» («Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго»).

Всем дружинам вручили кубки, дипломы и подарочные сертификаты.

«Несмотря на то, что команды были соперниками, это не мешало нам радоваться успехам друг друга, поддерживать и сопереживать, и ощущать себя частью одной большой семьи энергетиков», — поделилась впечатлениями специалист 1 категории управления собственностью «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Юлия Ремизова, выступавшая за команду «Экстремалы».


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