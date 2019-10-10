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12:56, 10 октября 2019 287
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Вместе с рязанскими десантниками в полуфинале Высшей лиги КВН выступили начальник училища и «Голубые береты»

Вместе с рязанскими десантниками в полуфинале Высшей лиги КВН выступили начальник училища и «Голубые береты»

Вместе с рязанскими десантниками в полуфинале Высшей лиги КВН выступили начальник училища и «Голубые береты». Об этом сообщил сайт официальный сайт клуба.

Игра прошла во вторник, 8 октября. Команда из Рязани «Умные люди» пригласила для участия в конкурсах начальника десантного училища Алексея Рагозина, группу «Голубые береты» и актера Олега Комарова. По итогам четырех конкурсов она заняла четвертое место с 13 баллами.

В финал вышли «Сборная Снежногорска» (13,6), у которой накануне скончалась одна из участниц и «Так-то» — (14).

Отметим, что «Умные люди» еще могут пробиться в финал, если выиграют «Кубок мэра Москвы», в котором участвуют проигравшие в полуфиналах.


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