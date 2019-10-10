«Рязаньгоргаз» завершил подготовку к осенне-зимнему периоду

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АО «Рязаньгоргаз» завершило подготовку газораспределительного комплекса к осенне-зимнему периоду. В компании отметили, что плановые работы по модернизации объектов газового хозяйства «позволят обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок».
Специалисты реконструировали 20 станций электрохимзащиты, обеспечивающих защиту стальных газопроводов от коррозии, диагностировали 37 километров газопроводов и капитально отремонтировали три шкафных газорегуляторных пункта. Сотрудники предприятия устранили 160 повреждений, выявленных в результате обследования более тысячи километров газопроводов.
В компании уточнили, что пополнили резерв материально-технических ресурсов, необходимых для оперативного устранения нештатных ситуаций, отремонтировали спецтехнику и транспорт, атакже дополнительно проинструктировали персонал и устроили учебно-тренировочные занятия.
«В связи с началом отопительного сезона напоминаем управляющим компаниям о необходимости заключения договоров на обслуживание внутренних газопроводов в многоквартирных жилых домах, а жителям региона — об обязательном соблюдении правил безопасности при использовании газа в быту», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.
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