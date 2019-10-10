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10:16, 10 октября 2019 70
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На пожаре в Рязанском районе погиб мужчина

На пожаре в Рязанском районе погиб мужчина

На пожаре в селе Коростово ночью в четверг, 10 октября, погиб мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 01:48. На вызов выезжали три расчета, огонь тушили десять человек.

Причину возгорания устанавливают.


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