Появились подробности ночного пожара в Коростове

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Фото: Издательство «Пресса»
Появились подробности ночного пожара Коростове. По данным издательства «
В четверг, 10 октября, около 2:00 в одном из домов начался пожар. В комнате загорелась кровать. При этом жена и дочь погибшего утверждают, что мужчина не курил.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?