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23:07, 1 октября 2019 127
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Рязанцы смогут пройти всероссийскую перепись 2020 года на сайте «Госуслуг»

Рязанцы смогут пройти всероссийскую перепись 2020 года на сайте «Госуслуг»

Фото: Pixabay.com

Рязанцы смогут пройти всероссийскую перепись 2020 года, заполнив анкету на сайте «Госуслуг». Ее проведут с 1 по 31 октября 2020 года. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Первый зампред правительства Анна Рослякова подчеркнула, что перепись поможет оценить изменения в обществе с 2010 года.

«Это нам необходимо для того, чтобы планировать свою деятельность по развитию области и эффективно работать над выполнением национальных проектов», — сообщила она.

Напомним, руководитель Росстата рассказал, что перепись населения впервые пройдет в цифровом формате.


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