Рязанцы смогут пройти всероссийскую перепись 2020 года на сайте «Госуслуг»

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Фото: Pixabay.com
Рязанцы смогут пройти всероссийскую перепись 2020 года, заполнив анкету на сайте «Госуслуг». Ее проведут с 1 по 31 октября 2020 года. Об этом сообщил
Первый зампред правительства Анна Рослякова подчеркнула, что перепись поможет оценить изменения в обществе с 2010 года.
«Это нам необходимо для того, чтобы планировать свою деятельность по развитию области и эффективно работать над выполнением национальных проектов», — сообщила она.
Напомним, руководитель Росстата
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.