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14:59, 1 октября 2019 191
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В Захарове монтировкой вскрыли «шестерку»

В Захарове монтировкой вскрыли «шестерку»

Фото: Pixabay.com

В Захарове монтировкой вскрыли ВАЗ-2106. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

32-летняя местная жительница рассказала полиции, что у припаркованного на ночь возле дома автомобиля взломали дверь. По ее словам, из «шестерки» украли магнитолу и колонки. Во время осмотра машины оперативники заметили, что также пропал аккумулятор.

Полицейские опросили соседей, которые рассказали, что ночью видели возле дома двух молодых людей.

Подозреваемыми оказались 22-летний и 18-летний местные жители. Дома у одного из молодых людей нашли похищенные вещи. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что младшего из них уже судили за кражу.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


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