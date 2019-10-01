В Захарове монтировкой вскрыли «шестерку»

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Фото: Pixabay.com
В Захарове монтировкой вскрыли ВАЗ-2106. Об этом сообщила
32-летняя местная жительница рассказала полиции, что у припаркованного на ночь возле дома автомобиля взломали дверь. По ее словам, из «шестерки» украли магнитолу и колонки. Во время осмотра машины оперативники заметили, что также пропал аккумулятор.
Полицейские опросили соседей, которые рассказали, что ночью видели возле дома двух молодых людей.
Подозреваемыми оказались 22-летний и 18-летний местные жители. Дома у одного из молодых людей нашли похищенные вещи. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что младшего из них уже судили за кражу.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.