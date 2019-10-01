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17:24, 1 октября 2019 153
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В Рязани вернут маршрутку №91

В Рязани вернут маршрутку №91

В Рязани вернут маршрутку №91 «улица Новаторов — микрорайон №1». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Транспорт будет работать по временному свидетельству до проведения открытого конкурса на маршрут.

Со 2 октября маршрут будут обслуживать 26 автобусов.


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