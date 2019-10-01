Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:01, 1 октября 2019 109
 0    0

В Рязани открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

В Рязани открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

В Рязани открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 1 по 16 октября специалисты ответят на вопросы об основных правилах профилактики заболеваний, а также о необходимых мерах при появлении первых признаков недомогания.

Консультацию можно получить с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, в пятницу — с 9:00 до 16:45.

Телефоны:

  • Управление Роспотребнадзора по Рязанской области — 8-800-100-22-62, 92-98-50, 92-89-30;
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Рязанской области» — 25-32-06.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 13 972
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 215
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 261
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 840
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 2 014
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум