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В Рязани открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил
С 1 по 16 октября специалисты ответят на вопросы об основных правилах профилактики заболеваний, а также о необходимых мерах при появлении первых признаков недомогания.
Консультацию можно получить с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, в пятницу — с 9:00 до 16:45.
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