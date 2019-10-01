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9:40, 1 октября 2019 127
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У нового сквера во Владимире установили два биотуалета 1

У нового сквера во Владимире установили два биотуалета

У сквера на улице Чайковского установили два биотуалета. Обслуживать их будет «Владимиргорводоканал», сообщил сайт администрации города.

Отмечается, что биотуалеты установили так, чтобы «не создавать дискомфорта жителям близлежащих жилых домов». Они будут стоять до тех пор, пока в сквере не построят детское кафе. Затем рабочие сделают стационарный туалет.

Фото с сайта администрации Владимира


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