У нового сквера во Владимире установили два биотуалета

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У сквера на улице Чайковского установили два биотуалета. Обслуживать их будет «Владимиргорводоканал», сообщил
Отмечается, что биотуалеты установили так, чтобы «не создавать дискомфорта жителям близлежащих жилых домов». Они будут стоять до тех пор, пока в сквере не построят детское кафе. Затем рабочие сделают стационарный туалет.
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