RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сасовец украл с карты бывшей жены все деньги. Об этом сообщили в
20-летняя рязанка сообщила полиции, что с ее банковской карты украли все деньги. Оперативники выяснили, что 37-летний сасовец снял с карточки своей бывшей гражданской жены более 26 тысяч рублей.
Полицейские задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сасовцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС 1 октября в Тульской области подняли зарплату бюджетникам
|
cледующая новость →Обвиняемому в избиении рязанского студента поменяли статью на менее тяжкую
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.