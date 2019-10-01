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18:35, 1 октября 2019 93
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С начала года рязанцев оштрафовали почти на 360 тысяч за незаконные земляные работы

С начала года рязанцев оштрафовали почти на 360 тысяч за незаконные земляные работы

Фото: Администрация Рязани

С начала года рязанцев оштрафовали почти на 360 тысяч за незаконные земляные работы, сообщил сайт горадминистрации.

89 нарушителей привлекли к ответственности за проведение работ без письменного разрешения.

Согласно правилам благоустройства, на муниципальной земле нельзя заниматься дорожными, строительными, аварийными и прочими земляными работами без документов или после окончания их срока действия. Ордер выдает мэрия.


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