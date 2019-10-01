С 1 октября в России ужесточили требования к хостелам

Во вторник, 1 октября, вступил в силу закон №59-ФЗ от 15.04.2019, согласно которому гостиницы всех типов могут располагаться только в нежилых помещениях.

Менять Жилищный кодекс пришлось из-за хостелов в многоквартирных домах. Во многих мини-гостиницах не соблюдались элементарные требования к ограничению шума и санитарному состоянию помещения. Жильцам других квартир, недовольных таким соседством, приходилось добиваться закрытия хостела через суд.

Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко отмечает, что раньше не было никакого законодательного ограничения на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов.

Но данный закон не запрещает хостелы как вид гостиниц вообще. Он ограничивает их расположение: теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения.

Чтобы хостел, расположенный в многоквартирном доме, продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой. Для этого гостиницы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними только аналогичные нежилые помещения. Естественно, в этом объекте недвижимости никто не должен быть прописан.

«Если у кого-то из жильцов возникло подозрение, что в квартире по соседству располагается гостиница, перед направлением жалоб в надзорный орган лучше уточнить, действительно ли при ее организации были допущены нарушения. Чтобы уточнить статус помещения, нужно заказать выписку из единого реестра недвижимости (ЕГРН) об общих характеристиках этого объекта», — говорит Надежда Лещенко.

В этом году правила перевода в нежилой фонд существенно ужесточились. Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», который вступил в силу с 31 мая этого года, прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в подъезде.

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, направлены на защиту тех собственников, которые фактически покупали квартиры, соседствующие с „жилыми“ первыми этажами, но потом столкнулись с потенциальной возможностью соседствовать с офисом», — отмечает Надежда Лещенко.

Запрет на размещение хостелов в жилых домах не отменяет право собственника квартиры или дома сдать его в наем. Заключив с жильцом договор найма, правообладатель может сдать жилое помещение на любой срок.