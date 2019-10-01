Рязанские педагоги обменялись опытом с коллегами из Удмуртии

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Фото: Администрация Рязани
Рязанские педагоги дошкольного образования обменялись опытом с коллегами из Удмуртии, сообщил
Инициатором встречи стала кандидат педагогических наук Ольга Веннецкая. Посетив рязанские детсады она высоко оценила опыт коллег и рекомендовала организовать работу по его распространению.
28 сентября в детский сад №30 приехали представители образовательных учреждений Удмуртской республики. Педагоги представили семейно-центрированную модель взаимодействия воспитателей и родителей в условиях инклюзивного образования.
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