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Рязанец перевернулся на тягаче в Вологде. Об этом сообщил портал
По данным издания, водитель не понял, как это произошло, так как все случилось быстро. Мужчина не пострадал.
В результате опрокидывания автомобиля из бака на проезжую часть вытек бензин. Приехавшие экстренные службы смыли жидкость с дороги.
Фото портала Vologdapoisk
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