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Полиция начала искать укравшую подвесные клумбы женщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Проводится проверка по факту кражи цветов из магазина», — сообщили в полиции.
Напомним, утром в субботу, 28 сентября, в салоне «Белый Ангел», находящемся в доме №71 на улице Свободы, женщина
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