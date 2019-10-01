Ночью рязанец упал с балкона

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В ночь на вторник, 1 октября, с балкона четвертого этажа дома №32-б по улице Старореченской выпал 64-летний мужчина. Сигнал о происшествии поступил около 3:00, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, пенсионер получил многочисленные травмы. В настоящее время пострадавший находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.
Врачи борются за жизнь рязанца, полиция проводит проверку.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.