На улице Ленинского Комсомола «Мазда» сбила ребенка

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Во вторник, 1 октября, в Рязани Mazda CX-5 сбила ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, ДТП произошло в 13:20 около дома № 28 по улице Ленинского Комсомола. 31-летний рязанец на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на восьмилетнего ребенка. По словам водителя, пострадавший перебегал дорогу.
Ребенка с травмами отвезли в больницу. Подробности выясняются.
Фотографии пресс-службы УМВД
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