Как рязанцы встретили Рождество. Обзор Instagram

В ночь на понедельник, 7 января, рязанцы встретили Рождество Христово. Во всех храмах РПЦ прошли богослужения. Редакция RZN.info подготовила обзор снимков из Instagram местных жителей.
Напомним, 7 января в городе пройдут праздничные мероприятия. На Лыбедском бульваре состоится фестиваль историй, впечатлений и вкусов «Вст
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Фото из Instagram
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Пусть Рождество войдет в ваш дом, С собой неся всё то, что свято! Пусть будут смех и радость в нём, От счастья и душа богата! Пускай уютом дышит дом, Пусть ангел вас оберегает! Мы поздравляем с Рождеством И только лучшего желаем! #2018 #2019 #christmas #christmastree #christmaseve #christmastime #christmas2018 #christmas2019 #christmasparty #christmaslights #holidays #holiday #winter #xmas #green #christmastree #family #snow #merrychristmas #happynewyear #newyearseve #newyearsday #newyear #newyears #newyears2018 #bye2017 #instagramanet #instatag #hello2018
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Пусть Рождество войдет в ваш дом, С собой неся всё то, что свято! Пусть будут смех и радость в нём, От счастья и душа богата! Пускай уютом дышит дом, Пусть ангел вас оберегает! Мы поздравляем с Рождеством И только лучшего желаем! #2018 #2019 #christmas #christmastree #christmaseve #christmastime #christmas2018 #christmas2019 #christmasparty #christmaslights #holidays #holiday #winter #xmas #green #christmastree #family #snow #merrychristmas #happynewyear #newyearseve #newyearsday #newyear #newyears #newyears2018 #bye2017 #instagramanet #instatag #hello2018
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«Помните, сегодня ночь, когда происходят чудеса»- так пишут сейчас все✨ а я уверена, что чудеса с нами происходят намного чаще, чем по праздникам. 🎉 . Хотя полностью согласна, что сегодня волшебная ночь! 🎄 . А вы верите в чудеса? . Чудеса - Это моя любимая тема! 🥰 я в свои 31 год как маленькая девочка верю всем сердцем в чудеса, волшебство и очень сильно люблю мечтать!✨ . За это огромное спасибо моим родителям! 🙏🏻потому что именно они привили мне такое отношение к жизни 💝и Мужу любимому, за то что продолжает меня в этом поддерживать 💖 . Так вот, едем мы уже где-то под Рязанью, а мое воображение, под стук колёс, рисует такие красивые картинки...ангелочки, блесточки, звезды, луна, снег искрится, на столе праздничный пирог, свечи, тепло....а в реале верхняя полка плацкартного вагона и дубак 😂 . С Рождеством, вас мои хорошие! И обязательно верьте! 🙏🏻 . #рождество #путешествие #чудеса #мысливслух #атмосфера_анастасика