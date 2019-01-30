В администрации Рязанского района прокомментировали массовую эвакуацию. Об этом пишет издательство «
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Андрей Недельский рассказал, что на электронную почту образовательных учреждений и больниц Рязани приходили сообщения, содержащие призыв спасать людей «если нет желания их потерять».
Напомним, в среду, 30 января, в Рязани начали массово эвакуировать школы и торговые центры. Сообщения о «минировании», в том числе, получили в Астрахани, Калуге, Мурманске и других городах.
В соцсетях появлялись вбросы о том, что сообщения о бомбах поступали на электронную почту учреждений, однако в мэрии и министерстве образования отказались комментировать произошедшее.
RZN.info ведет
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