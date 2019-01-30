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15:19, 30 января 2019 4 297
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В администрации Рязанского района прокомментировали массовую эвакуацию 1

В администрации Рязанского района прокомментировали массовую эвакуацию

В администрации Рязанского района прокомментировали массовую эвакуацию. Об этом пишет издательство «Пресса».

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Андрей Недельский рассказал, что на электронную почту образовательных учреждений и больниц Рязани приходили сообщения, содержащие призыв спасать людей «если нет желания их потерять».

Напомним, в среду, 30 января, в Рязани начали массово эвакуировать школы и торговые центры. Сообщения о «минировании», в том числе, получили в Астрахани, Калуге, Мурманске и других городах.

В соцсетях появлялись вбросы о том, что сообщения о бомбах поступали на электронную почту учреждений, однако в мэрии и министерстве образования отказались комментировать произошедшее.

RZN.info ведет текстовую трансляцию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал волну эвакуаций в российских регионах.


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1 день назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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