В среду, 30 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал волну эвакуаций в российских регионах. По его словам, поступило множество анонимных сообщений о минировании школ, магазинов и других объектов, пишет газета «
Песков отметил, что эвакуации проходят уже не первый день. «Волны имели место и в прошлом году. Это деяние наказуемое, спецслужбы работают над этим», — сказал он.
Пресс-секретарь выразил надежду, что «подобные действия будут раскрыты, как и человек, стоящий за этими провокациями».
30 января эвакуации прошли в Рязани, Туле, Курске, Орле, Брянске, Белгороде и других городах.
Школы Мурманска и Астраханской области получили на электронную почту сообщения с угрозами минирования. Власти Курской области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за ложных сообщений о минировании.
Подробнее об эвакуациях в Рязани можно прочитать в