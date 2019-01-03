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9:26, 3 января 2019 1 252
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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 37

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 37

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 37 человек. Среди погибших — шестеро детей. Об этом в четверг, 3 января, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, в понедельник, 31 декабря, один из подъездов десятиэтажного жилого дома №164 по улице Карла Маркса обрушился из-за взрыва бытового газа.

Из-под завалов извлекли 43 человек. Спасти удалось шестерых, в том числе двоих детей. Неизвестной остается судьба еще четырех жильцов.

На месте работают автокраны, погрузчики, самосвалы, манипуляторы и грейдеры. На полигон вывезли более полутора тысяч кубометров мусора.

3 января губернатор Челябинской области встретится с жильцами разрушенного дома.

Фото ГУ МЧС по Челябинской области


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