Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 37 человек. Среди погибших — шестеро детей. Об этом в четверг, 3 января, сообщает
По предварительным данным, в понедельник, 31 декабря, один из подъездов десятиэтажного жилого дома №164 по улице Карла Маркса обрушился из-за
Из-под завалов извлекли 43 человек. Спасти удалось шестерых, в том числе двоих
На месте работают автокраны, погрузчики, самосвалы, манипуляторы и грейдеры. На полигон вывезли более полутора тысяч кубометров мусора.
3 января губернатор Челябинской области встретится с жильцами разрушенного дома.
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