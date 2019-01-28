В понедельник, 28 января, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Макаров встретился с жителями Рязанской области. Во время личного приема они обсудили конкретные пути решения насущных вопросов, связанных с благоустройством дворов, строительством дорог и возведением объектов соцкультбыта на территории региона.
По итогам общения председателя думского комитета по бюджету и налогам с рязанцами весомую поддержку получили сразу несколько значимых народных инициатив.
До конца октября 2019 года в селе Федякино построят и введут в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт. К 1 октября планируется капитально отремонтировать Дом культуры в селе Панино Спасского района. К сентябрю завершат масштабное благоустройство двора около дома № 41 на улице Высоковольтной в Рязани.
Уже весной начнется капремонт участка дороги улицы Гагарина — от улицы Спортивной до улицы Стройкова, рядом с которой находятся гимназия № 5 и радиоуниверситет. А благоустройство придворовой территории у домов 32, 34 на улице Новоселов завершится.
«Реализацию всех проектов будут контролировать депутаты от „Единой России“ на всех уровнях: от федерального до муниципального. Перенос заявленных сроков сдачи объектов недопустим. Уже в 2019 году рязанцы должны почувствовать изменения к лучшему», — заявил Андрей Макаров.