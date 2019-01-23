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15:32, 23 января 2019 1 365
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С февраля улицы Рязани начнут обрабатывать новым реагентом 2

С февраля улицы Рязани начнут обрабатывать новым реагентом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

С февраля улицы Рязани начнут обрабатывать новым реагентом. Об этом RZN.info сообщил руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.

Рязань уже получила четыре комбинированные дорожные машины, которые позволят использовать увлажненную хлоридом кальция соль вместо пескосоляной смеси.

У этих машин есть специальные баки, где могут хранится специальные вещества. Реагентом намерены посыпать центральные улицы города.

Если эксперимент даст положительный результат, то увлажненную соль продолжат использовать на постоянной основе.

Более подробно о уборке снега в Рязани читайте в разделе «Публикации».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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4 часа назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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