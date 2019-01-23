С февраля улицы Рязани начнут обрабатывать новым реагентом. Об этом RZN.info сообщил руководитель дирекции благоустройства города Андрей Шестопалов.
Рязань уже получила четыре комбинированные дорожные машины, которые позволят использовать увлажненную хлоридом кальция соль вместо пескосоляной смеси.
У этих машин есть специальные баки, где могут хранится специальные вещества. Реагентом намерены посыпать центральные улицы города.
Если эксперимент даст положительный результат, то увлажненную соль продолжат использовать на постоянной основе.
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