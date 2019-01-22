Любимов поручил усилить контроль за безопасностью газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщил
Во вторник, 22 января, на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на важность продолжения постоянного контроля газового оборудования в жилых домах.
«Прошу Госжилиспекцию региона и глав муниципальных образований постоянно держать на контроле вопрос обеспечения безопасной работы газового оборудования в жилых домах», — сказал губернатор.
По словам главы региона, в 2019 году в регионе проверят эксплуатацию систем автоматического контроля загазованности в домах-новостройках. Кроме того, он попросил уделить особое внимание на техническое диагностирование внутридомового оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации.
Он также подчеркнул, что необходимо вносить в особый реестр тех, кто отказывается пускать проверяющих специалистов и не разрешает протестировать свое газовое оборудование. «С ними отработают отдельно, с привлечением других структур», — сказал Любимов.
Напомним, в домах Рязанской области