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17:55, 22 января 2019 1 362
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Любимов поручил усилить контроль за безопасностью газового оборудования в жилых домах

Любимов поручил усилить контроль за безопасностью газового оборудования в жилых домах

Любимов поручил усилить контроль за безопасностью газового оборудования в жилых домах. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 22 января, на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на важность продолжения постоянного контроля газового оборудования в жилых домах.

«Прошу Госжилиспекцию региона и глав муниципальных образований постоянно держать на контроле вопрос обеспечения безопасной работы газового оборудования в жилых домах», — сказал губернатор.

По словам главы региона, в 2019 году в регионе проверят эксплуатацию систем автоматического контроля загазованности в домах-новостройках. Кроме того, он попросил уделить особое внимание на техническое диагностирование внутридомового оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации.

Он также подчеркнул, что необходимо вносить в особый реестр тех, кто отказывается пускать проверяющих специалистов и не разрешает протестировать свое газовое оборудование. «С ними отработают отдельно, с привлечением других структур», — сказал Любимов.

Напомним, в домах Рязанской области нашли более 800 нарушений в работе газового оборудования.


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