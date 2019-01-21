За неделю в Рязани подешевели яйца, подорожали макароны. Мониторинг цен

За неделю, с 15 по 21 января, значительнее всего в Рязани подешевели яйца — на 6,4%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Также подешевели сахар-песок — на 3%, карамель — на 3%, огурцы — на 2,5%, вермишель — на 2,2%, рис шлифованный — на 2%, морковь — на 1,3%.
Подорожали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 8% и картофель — на 5,7%.
Кроме того, незначительно увеличились цены на капусту белокочанную, помидоры, яблоки, куры охлажденные и мороженые, рыбу мороженую неразделанную.