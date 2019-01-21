В Рязани осудили мужчину, который убил наркомана, спасая его от самоубийства

В Рязани осудили мужчину, который убил знакомого, пытаясь спасти его от самоубийства. Об этом сообщил
Инцидент произошел в июне 2018 года, когда трое мужчин и женщина находились в квартире на улице Зубковой.
Один из них, употребив наркотики, попытался выпрыгнуть с балкона. Товарищи затащили его обратно в квартиру, однако тот побежал на кухню, где спиной разбил окно.
Мужчину поймали и вернули в комнату. При этом, желая успокоить наркомана, приятели стали его избивать, а после завернули в ковер.
Когда один из рязанцев ушел домой, осужденный вытащил избитого товарища на лестничную площадку, где тот от полученных травм скончался.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Он полностью признал свою вину, его приговорили к году ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним,