Два рязанца случайно убили наркомана, спасая его от самоубийства

Два рязанца случайно убили друга, спасая его от самоубийства. Об этом пишет « Аргументы и факты ».

Следствие установило, что 20 июня 2018 года в одной из квартир на улице Зубковой трое мужчин и женщина употребляли наркотики.

Один из них вышел на балкон на восьмом этаже, чтобы спрыгнуть. Двое его приятелей, чтобы не допустить суицида, затащили его в комнату. Через некоторое время он выбежал на кухню и выпрыгнул спиной в окно. Знакомые его поймали, когда тот уже наполовину свисал из оконного проема

Когда его затащили обратно, он ударился головой о стиральную машину. После этого погибший убежал и заперся в соседней комнате. Чтобы не допустить очередной попытки самоубийства, друзья выбили дверь, которую держал их товарищ. Тот упал и ударился головой об пол. Мужчину замотали в ковре и связали.

В ожидании бригады скорой помощи хозяин квартиры спустил пострадавшего в лифте на первый этаж. Мужчина скончался на крыльце дома.

«В настоящее время один обвиняемый ждет суда, а второй, участвовавший в этой истории, находится в бегах. Ему заочно вынесли обвинение в причинении смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.