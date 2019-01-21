В Окском заповеднике впервые за почти 30 лет встретили редкую ночную бабочку из семейства хохлатки. Букового вилохвоста (Stauropus fagi) заметили у поселка Брыкин Бор в августе прошлого года.
В понедельник, 21 января, старший научный сотрудник Анна Николаева рассказала, что до этого бабочку видели в заповеднике в августе 1990 года.
Русское название виду дали за «вилку», образованную двумя выростами на заднем конце тела гусеницы. Такую гусеницу обнаружила в Милославском районе практикантка агротехнологического университета Софья Курапова.
«Это еще одно вновь отмеченное местообитание вида в Рязанской области», — уточнила сотрудник Окского заповедника.
Фото Анны Николаевой, Софьи Кураповой