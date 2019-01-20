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13:31, 20 января 2019 474
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В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью более миллиона долларов

В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью более миллиона долларов

В Ташкенте нашли старинный клад стоимостью более миллиона долларов. Предметы считались утраченными 80 лет, передает РИА «Новости».

Клад обнаружили в скрытом помещении под подвалом исторического здания. Среди находок — экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте, вещи жертв сталинских репрессий и дворян, переселившихся из Европы и Санкт-Петербурга. Так, в руки специалистов попали золотой микроскоп XIX века, монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные книги, рукописи, редкие картины и иконы.

Часть клада отправят на реставрацию в Германию и Польшу.

Фото kun.uz


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