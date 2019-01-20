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21:26, 20 января 2019 428
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В Магнитогорске снесли поврежденную взрывом газа стену дома. Видео

В Магнитогорске снесли поврежденную взрывом газа стену дома. Видео

В Магнитогорске снесли поврежденную взрывом газа стену дома. Видео опубликовал Life.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли 39 человек.


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