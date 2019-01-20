Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:05, 20 января 2019 117
 0    0

«УмКа» разберется с неверным списанием денег в красных «ПАЗах»

«УмКа» разберется с неверным списанием денег в красных «ПАЗах»

Оператор автоматизированной системы оплаты проезда «УмКа» разберется с неверным списанием денег в красных «ПАЗах». В воскресенье, 20 января, в группе «Народная Рязань» пассажир пожаловался, что заплатил 23 рубля вместо 21.

«Активно пользуюсь браслетом «Умки» с электронным кошельком, и меня радует акция «21 рубль по карте «Городская». И, если я вижу красный паз, — иду в него. Сделал это и сейчас, но на чеке вместо 21-го рубля я вижу 23!» — написал горожанин.

В «УмКе» пояснили, что проблема возникла у перевозчика.

«Оператор АСОП устранит данную ошибку и вернет на счет клиента неверно списанные 2 рубля, для этого просим обратиться либо в группу «Умка», или через сайт с номерами карт», — уточнил оператор.

Напомним, владельцы транспортных карт «Умка» могут ездить на красных «ПАЗах» за 21 рубль. Это совместный проект «Умки» с компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».

Фото группы «Народная Рязань»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
14:05, 20 января 2019
«УмКа» разберется с неверным списанием денег в красных «ПАЗах»
19:59, 19 января 2019
В Госдуме предложили списать невозвратные долги населения за ЖКХ по всей России
14:35, 19 января 2019
В домах Рязанской области нашли более 800 нарушений в работе газового оборудования
13:34, 18 января 2019
В Шиловском районе открыли ледовую переправу через Оку 1
11:41, 18 января 2019
На участке улицы Быстрецкой запретят парковаться
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 409
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
8:34, 19 января 2019 26 225
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 24 272
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
12:40, 8 января 2019 23 124
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 389
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
Все новости
Форум