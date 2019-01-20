Оператор автоматизированной системы оплаты проезда «УмКа» разберется с неверным списанием денег в красных «ПАЗах». В воскресенье, 20 января, в группе «
«Активно пользуюсь браслетом «Умки» с электронным кошельком, и меня радует акция «21 рубль по карте «Городская». И, если я вижу красный паз, — иду в него. Сделал это и сейчас, но на чеке вместо 21-го рубля я вижу 23!» — написал горожанин.
В «УмКе» пояснили, что проблема возникла у перевозчика.
«Оператор АСОП устранит данную ошибку и вернет на счет клиента неверно списанные 2 рубля, для этого просим обратиться либо в группу «Умка», или через сайт с номерами карт», — уточнил оператор.
Напомним, владельцы транспортных карт «
Фото группы «