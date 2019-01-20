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15:46, 20 января 2019 3 283
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Появились фотографии сгоревшего техцентра в Ряжске

Появились фотографии сгоревшего техцентра в Ряжске

Фото: Издательство «Пресса»

Появились фотографии сгоревшего техцентра на улице Новоряжской в Ряжске. Их опубликовало издательство «Пресса».

Пожар произошел ночью в воскресенье, 20 января.

По данным источника, спасателей вызвал проезжавший мимо водитель.

Отмечается, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

«Внутри помещение практически полностью выгорело, повреждено оборудование, товары автомагазина, деформировалось строение из металлоконструкций. Также сгорела иномарка, пригнанная на ремонт», — говорится в сообщении.

Наиболее вероятной причиной пожара считают электротехнические неполадки.


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