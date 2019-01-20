Появились фотографии сгоревшего техцентра в Ряжске

Появились фотографии сгоревшего техцентра на улице Новоряжской в Ряжске. Их опубликовало издательство «Пресса».
Пожар
По данным источника, спасателей вызвал проезжавший мимо водитель.
Отмечается, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров.
«Внутри помещение практически полностью выгорело, повреждено оборудование, товары автомагазина, деформировалось строение из металлоконструкций. Также сгорела иномарка, пригнанная на ремонт», — говорится в сообщении.
Наиболее вероятной причиной пожара считают электротехнические неполадки.