Под Красноярском мужчина угнал иномарку со спящим ребенком, пока родители окунались в купель

В поселке Солонцы в Красноярском крае неизвестный угнал автомобиль Toyota со спящим 7-летним мальчиком, пока родители ребенка окунались в купель на Крещение, пишет «К
После случившегося инцидента мальчик по телефону сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения. Выяснилось, что угонщик бросил автомобиль и сбежал.
Украденную иномарку обнаружили сотрудники ДПС через пол часа.
Похитителя задержали. Им оказался 35-летний мужчина. Он признался в содеянном и сказал, что ребенка в салоне не заметил.
Следователи возбудили дело об угоне.