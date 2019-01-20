Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:29, 20 января 2019 480
 0    0

Под Красноярском мужчина угнал иномарку со спящим ребенком, пока родители окунались в купель

Под Красноярском мужчина угнал иномарку со спящим ребенком, пока родители окунались в купель

Фото: Pixabay.com

В поселке Солонцы в Красноярском крае неизвестный угнал автомобиль Toyota со спящим 7-летним мальчиком, пока родители ребенка окунались в купель на Крещение, пишет «Комсомольская правда Красноярск».

После случившегося инцидента мальчик по телефону сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения. Выяснилось, что угонщик бросил автомобиль и сбежал.

Украденную иномарку обнаружили сотрудники ДПС через пол часа.

Похитителя задержали. Им оказался 35-летний мужчина. Он признался в содеянном и сказал, что ребенка в салоне не заметил.

Следователи возбудили дело об угоне.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:53, 20 января 2019
В Одинцове внедорожник выпал с третьего этажа парковки. Видео
17:29, 20 января 2019
Под Красноярском мужчина угнал иномарку со спящим ребенком, пока родители окунались в купель
15:46, 20 января 2019
Появились фотографии сгоревшего техцентра в Ряжске
14:53, 20 января 2019
В Куршевеле на пожаре погибли два человека, более 20 пострадали
13:02, 20 января 2019
В Перми семь человек отравились угарным газом в частном доме
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 443
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
8:34, 19 января 2019 27 595
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 24 442
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
12:40, 8 января 2019 23 145
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 402
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
Все новости
Форум