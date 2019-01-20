Курсанты Рязанского училища ВДВ пройдут стажировку в частях постоянной боевой готовности

Курсанты Рязанского училища ВДВ пройдут войсковую стажировку в частях постоянной боевой готовности. Об этом сообщил
Отмечается, что в командировку поедут и курсанты-девушки. Отличительной особенностью прохождения стажировки для них станет получение практики в управлении воинскими коллективами в роли командиров и начальников расчетов автоматизированных систем управления и станций спутниковой связи.
Будущих командиров направят в воинские части ВДВ, которые находятся в Псковской, Ивановской, Тульской, Ульяновской, Московской и Волгоградской областях.
Курсанты, проходящие обучение по профилю морской пехоты, отправятся по распределению в соединения береговых войск флотов в Калининградской, Мурманской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.
Войсковой опыт в течение месяца получат около 200 курсантов десантного вуза. Практика продлится до 23 февраля.