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20:04, 20 января 2019 4 830
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Девятилетнюю рязанку похитила бабушка и увезла в Якутию 1

Девятилетнюю рязанку похитила бабушка и увезла в Якутию

Фото: Pixabay.com

Бабушка без разрешения матери увезла девятилетнюю внучку из Рязани в Якутию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина на своей странице в Facebook.

По словам Мухиной, к ней обратилась мать девочки. Она сообщила, что ее бывшая свекровь на День рождения ребенка взяла свидетельство о рождении (якобы для скидки в аквапарке, но на самом деле, она купила билет на самолет и улетела вместе с внучкой.

Омбудсмен рассказала, что родственница не выходила на связь.

«В оперативном порядке составили исковое заявление в суд об определении места жительства ребенка. Я связалась с уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха с целью оказания содействия в установлении места нахождения ребенка и возвращения к маме. Ситуацию буду держать на контроле», — рассказала она.

Напомним, это не первый случай похищения ребенка у матери в Рязанской области. В пятницу, 18 января, судебные приставы вернули Анастасии Салтыковой девочку, которую у нее украли бывший муж и бабушка.

Рязанка поблагодарила приставов за проделанную работу.

Позже НТВ показал об этом сюжет.


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