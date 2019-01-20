Девятилетнюю рязанку похитила бабушка и увезла в Якутию

Бабушка без разрешения матери увезла девятилетнюю внучку из Рязани в Якутию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина на своей
По словам Мухиной, к ней обратилась мать девочки. Она сообщила, что ее бывшая свекровь на День рождения ребенка взяла свидетельство о рождении (якобы для скидки в аквапарке, но на самом деле, она купила билет на самолет и улетела вместе с внучкой.
Омбудсмен рассказала, что родственница не выходила на связь.
«В оперативном порядке составили исковое заявление в суд об определении места жительства ребенка. Я связалась с уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха с целью оказания содействия в установлении места нахождения ребенка и возвращения к маме. Ситуацию буду держать на контроле», — рассказала она.
Напомним, это не первый случай похищения ребенка у матери в Рязанской области. В пятницу, 18 января, судебные приставы
Рязанка
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