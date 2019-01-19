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21:03, 19 января 2019 1 146
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Как рязанцы на Крещение в ледяной воде купались. Обзор Instagram 1

Как рязанцы на Крещение в ледяной воде купались. Обзор Instagram

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В ночь с 18 на 19 января рязанцы отпраздновали Крещение. По всей Рязанской области было оборудовано 35 купелей для крещенских купаний.

Главная купель в Рязани была организована на Ореховом озере, которую посетили около пяти тысяч челок.

Редакция RZN.info cобрала снимки и видео участников купаний из Instagram.


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