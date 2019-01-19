Как рязанцы на Крещение в ледяной воде купались. Обзор Instagram

В ночь с 18 на 19 января рязанцы отпраздновали Крещение. По всей Рязанской области было оборудовано
Главная купель в Рязани была организована на Ореховом озере, которую
Редакция RZN.info cобрала снимки и видео участников купаний из Instagram.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В ночь с 18 на 19 января рязанцы отпраздновали Крещение. По всей Рязанской области было оборудовано
Главная купель в Рязани была организована на Ореховом озере, которую
Редакция RZN.info cобрала снимки и видео участников купаний из Instagram.
© RZN.info
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