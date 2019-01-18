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9:21, 18 января 2019 2 657
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ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 1

ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске

«Исламское государство», запрещенная в России террористическая группировка, взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на газету террористов сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

В сети опубликовали текст статьи, в которой говорится, что сторонники группировки смогли заложить взрывчатку в жилом доме и привести ее в действие.

Долгое молчание боевики объяснили тем, что заботились о безопасности тех, кто устроил взрывы. При этом никаких подробностей событий они не привели.

Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря, из-за него обрушился подъезд здания. В результате погибли 39 человек, основной версией трагедии называли взрыв газа.

1 января на этой же улице взорвалась «ГАЗель», погибли три человека. Причиной произошедшего назвали «неисправность газового оборудования».


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