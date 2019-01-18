ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске

«Исламское государство», запрещенная в России террористическая группировка, взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на газету террористов сообщает организация
В сети опубликовали текст статьи, в которой говорится, что сторонники группировки смогли заложить взрывчатку в жилом доме и привести ее в действие.
Долгое молчание боевики объяснили тем, что заботились о безопасности тех, кто устроил взрывы. При этом никаких подробностей событий они не привели.
Напомним,
1 января на этой же улице