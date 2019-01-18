Следственный комитет призвал не доверять сообщениям террористов о взрывах в Магнитогорске

Следственный комитет призвал не доверять сообщениям террористических организаций, которые взяли на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. Версия взрыва бытового газа остается приоритетной, передает РИА «
«Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств», — заявила Петренко.
Она посоветовала не доверять террористам, которые «приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».
Напомним, «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в России)
Напомним,
1 января на этой же улице
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