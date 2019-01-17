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12:40, 17 января 2019 1 990
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После жалоб рязанцев в Песочне проверили качество воздуха 2

После жалоб рязанцев в Песочне проверили качество воздуха

После жалоб рязанцев в Дашково-Песочне проверили качество воздуха. Об этом сообщил сайт регионального минприроды.

Проверка прошла после жалоб двух рязанцев на «появление резкого технического запаха, похожего на запах бензина или солярки» по адресам: 1-й Песоченский переулок и 5-й Песоченский переулок.

На место выехала передвижная экологическая лаборатория минприроды.

С учетом направления ветра замеры провели по адресу улица Зубковой, дом №27, а затем по адресу улица Шереметьевская, дом №22.

Превышения нормы загрязняющих веществ не зафиксировали.

«Результаты замеров атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, присутствующие при замерах рязанцы отметили, что запах начал уменьшаться к полудню и затем «вовсе исчез».

В ведомстве подчеркнули, что установить конкретный источник запаха не удалось.


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