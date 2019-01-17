После жалоб рязанцев в Песочне проверили качество воздуха

После жалоб рязанцев в Дашково-Песочне проверили качество воздуха. Об этом сообщил
Проверка прошла после жалоб двух рязанцев на «появление резкого технического запаха, похожего на запах бензина или солярки» по адресам: 1-й Песоченский переулок и 5-й Песоченский переулок.
На место выехала передвижная экологическая лаборатория минприроды.
С учетом направления ветра замеры провели по адресу улица Зубковой, дом №27, а затем по адресу улица Шереметьевская, дом №22.
Превышения нормы загрязняющих веществ не зафиксировали.
«Результаты замеров атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, присутствующие при замерах рязанцы отметили, что запах начал уменьшаться к полудню и затем «вовсе исчез».
В ведомстве подчеркнули, что установить конкретный источник запаха не удалось.