Юрий Быков объявил об окончании съемок фильма «Сторож», который снимали в Рязанской области. Об этом режиссер сообщил на своей
Съемки фильма в Рязанской области начались 19 ноября. Некоторые эпизоды картины
Напомним, главную роль в фильме
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Юрий Быков объявил об окончании съемок фильма «Сторож», который снимали в Рязанской области. Об этом режиссер сообщил на своей
Съемки фильма в Рязанской области начались 19 ноября. Некоторые эпизоды картины
Напомним, главную роль в фильме
© RZN.info
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