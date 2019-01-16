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17:42, 16 января 2019 1 031
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Юрий Быков объявил об окончании съемок фильма «Сторож»

Юрий Быков объявил об окончании съемок фильма «Сторож»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Юрий Быков объявил об окончании съемок фильма «Сторож», который снимали в Рязанской области. Об этом режиссер сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Съемки фильма в Рязанской области начались 19 ноября. Некоторые эпизоды картины снимались в Солотче, в «Сосновом бору».

Напомним, главную роль в фильме сыграл сам Юрий Быков.


© RZN.info

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