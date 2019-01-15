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9:28, 15 января 2019 169
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Пожар на сасовской торговой базе тушили почти три часа

Пожар на сасовской торговой базе тушили почти три часа

Пожар на сасовской межрайонной торговой базе, который произошел вечером 14 января, тушили почти три часа. На месте работали 10 расчетов и 21 сотрудник МЧС, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Сигнал о возгорании поступил в 19:42, огонь локализовали к 20:50. Полностью пожар ликвидировали к 22:30.

Никто из людей не пострадал, огонь повредил складские помещения.


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