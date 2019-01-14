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22:49, 14 января 2019 192
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Пожар на сасовской торговой базе локализовали

Пожар на сасовской торговой базе локализовали

Пожар на сасовской торговой базе, который начался в 19:42 14 января, локализовали к 20:50. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Известно, что никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают 10 расчетов и 21 пожарный.


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