Рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Фото

В воскресенье, 13 января, рязанцы продегустировали продукцию участников второго городского гастрономического фестиваля «Рязанский пирожок», сообщил
Мероприятие прошло на улице Почтовой. Для гостей организовали мастер-классы и концерт с выступлениями лучших рязанских артистов.
Все желающие смогли получить жетоны на бесплатную дегустацию и один для голосования за лучшую продукцию. Лучшие пирожки, получившие места выбирались исключительно по итогам симпатии горожан.
Награды победителям вручил заместитель главы администрации Игорь Тишин. Всего участниками фестиваля стали десять организаций.
Победителями стали:
- 1 место — столовая «По Щучьему велению»;
- 2 место — рязанская епархия;
- 3 место — МП «Хлебозавод №1».
Также гости фестиваля проголосовали за победителей в различных номинациях:
- «Лучшая овощная начинка» — ИП Богданова;
- «Лучшее украшение торгового места» — МП «Детское питание»;
- «Рязанская изюминка» — ООО «БОНТЭ»;
- «Лучшая сладкая начинка» — ИП Красильникова;
- «Лучшая фруктовая начинка» — ООО «РЕСТА» Кафе «Римские каникулы»;
- «Как у бабушки» — Студия-бар «KeFir»;
- «Лучшая оригинальная начинка» — МП «Хлебозавод №3».