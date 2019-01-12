Рязанца с татуировками на глазах выгнали с телепередачи «Мужское / Женское»

23-летнего жителя Рязанской области Вадима Черноморова показали в телепередаче «Мужское и Женское» на Первом канале. Выпуск с его участием вышел на экраны в четверг, 10 января.
«В свои годы молодой человек уже забил татуировками более 50 процентов своего тела. Вадим не собирается на этом останавливаться и стремиться полностью изменить свою внешность», — рассказали про рязанского «бодимодификатора».
В программе отметили, что у Черноморова разрезан язык, есть тоннели в ушах, наращенные клыки, несколько проколов на лице, татуировки на глазах и многое другое.
«Татуировка на всю спину, на нее я потратил около 50 часов времени в тату салоне. На ноге татуировка — на нее около 24 часов потрачено было. После первой татуировки захотелось вторую, третью, мне понравился необычный образ и я понял, что мне все мало», — объяснил он.
На 18-й минуте эфира Александр Гордон выгнал рязанца после того, как тот попросил другого бодимодификатора показать свою «пятую точку».